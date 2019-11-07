Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Juventus'ta, Merih Demiral için tarihi bir fırsat doğdu. İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından gözler Merih D
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral.
Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu.