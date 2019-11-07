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  3. 07 Kasım 2019 13:50

Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Juventus'ta, Merih Demiral için tarihi bir fırsat doğdu. İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından gözler Merih D

Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral.

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu.

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Ancak İtalyan basını, teknik direktör Sarri'nin Merih Demiral'ı ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğunu yazdı.

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