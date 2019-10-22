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  3. 22 Ekim 2019 12:00

Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme

İtalyan devi Juventus'un deneyimli hocası Sarri, milli savunma oyuncumuz Merih Demiral'i efsane isime benzetti. Kaliteli futbolunun yanı sıra hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımına güven veren Merih Demiral, Sarri tarafından o isme benzet

Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme

Takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile birlikte gazetecilerin karşısında çıkan tecrübeli çalıştırıcı, takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme

Öte yandan İtalyan teknik adama, son dönemlerde performansı artan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi.

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Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme

"Rugani ile Demiral arasında fark var mı?" şeklindeki soruya Sarri milli yıldızı da överek şu yanıtı verdi:

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