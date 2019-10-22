Juventus'un hocası Sarri'den Merih için ilginç benzetme
İtalyan devi Juventus'un deneyimli hocası Sarri, milli savunma oyuncumuz Merih Demiral'i efsane isime benzetti. Kaliteli futbolunun yanı sıra hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımına güven veren Merih Demiral, Sarri tarafından o isme benzet
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
Takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile birlikte gazetecilerin karşısında çıkan tecrübeli çalıştırıcı, takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Öte yandan İtalyan teknik adama, son dönemlerde performansı artan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi.