Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek tarihi kupasını kaldırdı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda adım attığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde hedefine ulaşarak tarihi bir görsel şölenle ilk şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Geçtiğimiz hafta Giresun Sanayispor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu resmen ilan eden sarı-lacivertliler, ligin 29. haftasında taraftarıyla Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde buluştu. Şampiyonluğun coşkusu, sahada Ünye Kadın Spor Kulübü'ne karşı alınan 8-0'lık ezici galibiyetle taçlandı.
Munteanu, Zoe Van Eynde, İpek Kaya, Plummer, Ümran Özev, Regina Otu, Peritan Bozdağ, Busem Şeker, Sabastine, Maria Alves ve Staskova 11'i ile sahaya çıkan Kanarya, taraftarının da desteğiyle maça fırtına gibi başladı.
28. dakikada Busem Şeker'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu golden yalnızca 4 dakika sonra Maria Alves ile farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına üstünlükle gitti.
İkinci Yarıda Tam Saha Baskı ve Kırmızı Kart
İkinci yarıda da vites düşürmeyen Fenerbahçe, 56. dakikada İpek Kaya'nın köşe vuruşundan bulduğu kafa golüyle skoru 3-0 yaptı.