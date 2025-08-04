Kadın yüzücümüz Bengisu Avcı, Tsugaru’yu tamamlayarak tarihe geçti

Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Bengisu Avcı, Tsugaru’da AXA Türkiye ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu kez ‘Gelecek neden bir risk olsun ki?” mottosuyla yüzdü.