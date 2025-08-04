Kadın yüzücümüz Bengisu Avcı, Tsugaru’yu tamamlayarak tarihe geçti
Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle dün gece Tsugaru Kanalı’nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, Tsugaru’yu tamamlayarak Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti.
Bugüne kadar Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Denizi gibi birbirinden zorlu parkurları yüzerek geçmeyi başaran Bengisu Avcı, son etap olan Tsugaru Kanalı'nı da tamamlamayı başardı.
Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru’da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzen Bengisu Avcı, yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç atarak okyanusu aşıp Hokkaido’ya vardı.
Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Bengisu Avcı, Tsugaru’da AXA Türkiye ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu kez ‘Gelecek neden bir risk olsun ki?” mottosuyla yüzdü.
2018 yılından bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçen Bengisu Avcı, Tsugaru’yu da bitirerek Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti.