Kanarya bombaları patlatıyor
Sezon öncesi Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Fenerbahçe, tüm eksiklerini gördü. Teknik heyet ve yönetim için yeniden transfer zamanı. Fenerbahçeli yöneticiler, takıma yapılacak takviyeler için hızlandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.