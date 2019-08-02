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  3. 02 Ağustos 2019 12:15

Kanarya bombaları patlatıyor

Sezon öncesi Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Fenerbahçe, tüm eksiklerini gördü. Teknik heyet ve yönetim için yeniden transfer zamanı. Fenerbahçeli yöneticiler, takıma yapılacak takviyeler için hızlandı.

Kanarya bombaları patlatıyor

Fotomaç'ın haberine göre; Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı.

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Kanarya bombaları patlatıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

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Kanarya bombaları patlatıyor

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Kanarya bombaları patlatıyor

Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldığının farkında olan Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutacak.

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