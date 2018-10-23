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  3. 23 Ekim 2018 10:33

Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların durumu netleşmeye başlıyor.

Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


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Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !

OYNAYABİLİRLER

Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Sivas'a götürülmeyen Slimani ve Benzia da katıldı. Her iki futbolcu da görev verilmesi halinde Anderlecht maçında forma giyebilecek.


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Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !

Dünkü çalışmada Sivas maçının 11'inde yer alan futbolcular renjenerasyon çalışmasıyla yetindiler



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Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !

AYEW SAKATLANDI!

Benzia ve Slimani'den gelen iyi haberlerin etkisi uzun sürmedi.

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