Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber !
UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların durumu netleşmeye başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
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Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Sivas'a götürülmeyen Slimani ve Benzia da katıldı. Her iki futbolcu da görev verilmesi halinde Anderlecht maçında forma giyebilecek.
Dünkü çalışmada Sivas maçının 11'inde yer alan futbolcular renjenerasyon çalışmasıyla yetindiler