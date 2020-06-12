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  3. 12 Haziran 2020 09:05

Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetim gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

Bu sezon özellikle kanat oyuncularından istediği verimi alamayan siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölgeye kaliteli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

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Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi.

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Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

BUA AŞKI BİTMİYOR Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti.

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Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.

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