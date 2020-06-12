Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak

Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.