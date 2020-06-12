Kara Kartal yeni kanatlarıyla uçacak
Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetim gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
Bu sezon özellikle kanat oyuncularından istediği verimi alamayan siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölgeye kaliteli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.
Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi.
BUA AŞKI BİTMİYOR Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti.