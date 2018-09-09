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  3. 09 Eylül 2018 13:35

İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !

Galatasaray'ın geçen sezon ulaştığı 21. şampiyonlukta önemli payı olan Maicon Roque'nin film gibi hayat hikayesini kardeşi anlattı..

İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !

Galatasaray'ın geçen sezon ulaştığı 21. şampiyonlukta önemli payı olan Maicon Roque'nin film gibi hayat hikayesini kardeşi anlattı.


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İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !

Kariyerini Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibinde sürdüren Maurides, ağabeyi Maicon hakkında bilinmeyenleri paylaştı. Maurides "Abim Maicon benim en beğendiğim futbolcu.


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İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !

Benim idolüm olan başka oyuncular da var. Fenomen olan Ronaldo ve Adriano. Ama dediğim gibi ağabeyim ilk sırada gelir. Yaşayıp da bugünlere geldiğim şeyler düşünülünce yaptıkları inanılmaz" dedi.


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İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !

'GURUR DUYUYORUZ'
Maicon'un kardeşi Maurides sözlerine şöyle devam etti "Maicon bugün bulunduğu yere kolay gelmedi.


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