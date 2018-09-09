İşte Maicon'un duygulandıran hayat hikayesi !
Galatasaray'ın geçen sezon ulaştığı 21. şampiyonlukta önemli payı olan Maicon Roque'nin film gibi hayat hikayesini kardeşi anlattı..
Galatasaray'ın geçen sezon ulaştığı 21. şampiyonlukta önemli payı olan Maicon Roque'nin film gibi hayat hikayesini kardeşi anlattı.
Kariyerini Bulgaristan'ın CSKA Sofya ekibinde sürdüren Maurides, ağabeyi Maicon hakkında bilinmeyenleri paylaştı. Maurides "Abim Maicon benim en beğendiğim futbolcu.
Benim idolüm olan başka oyuncular da var. Fenomen olan Ronaldo ve Adriano. Ama dediğim gibi ağabeyim ilk sırada gelir. Yaşayıp da bugünlere geldiğim şeyler düşünülünce yaptıkları inanılmaz" dedi.