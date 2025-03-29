Kartal Aslan'ı avladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yıktı: 2-1

Ayrıca bu sonuçla Aslan’ın Süper Lig’de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı. Galatasaray ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.