Kartal Aslan'ı avladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yıktı: 2-1
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Beşiktaş kendi evinde misafir ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş bu skorla Süper Lig'te Galatasaray'ın namağlupluk serisine de son verdi.
Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, kötü gidişata Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle son verdi. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Milli aradan önce ligde oynadığı son 2 müsabakayı kaybeden siyah-beyazlılarda kötü gidişat bu galibiyetle son buldu.
Bu galibiyetle siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster'in 2010-2011 sezonunda deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Galatasaray'ı, Süper Lig'de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde etmişti.
Ayrıca bu sonuçla Aslan’ın Süper Lig’de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı. Galatasaray ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.
Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Kartal, 27. haftada evinde Gaziantep FK’ya 2-1, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Konyaspor’a 1-0 kaybetmişti.
Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle puanını 47’ye yükseltti.