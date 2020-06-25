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  3. 25 Haziran 2020 14:10

Kartal transferde uçuşa geçti

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kartal transferde uçuşa geçti

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kartal transferde uçuşa geçti

Maaşlarda indirim sinyalini futbolculara veren siyah-beyazlı yönetim, indirim teklifini kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

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Kartal transferde uçuşa geçti

İLK YOLCU CANER ERKİN Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmesi kafa karışıklığı yaratmıştı.

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Kartal transferde uçuşa geçti

Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yıldız sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

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