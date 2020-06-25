Kartal transferde uçuşa geçti
Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Maaşlarda indirim sinyalini futbolculara veren siyah-beyazlı yönetim, indirim teklifini kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.
İLK YOLCU CANER ERKİN Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmesi kafa karışıklığı yaratmıştı.