Kartal yüksekten uçuyor!

4 İSİM TAKIMDA YER ALMADI Abdullah Avcı'nın antrenman sırasında tempoyu yüksek tutması dikkat çekti. Taktik maçında ön plana çıkan isim, hırslı görüntüsüyle takımın Fransız stoperi Isimat Mirin oldu. Tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına birçok pozisyonlarda zor anlar yaşattı. Antrenmanda izinli olan Gary Medel yer almazken, Rıdvan Yılmaz özel program dahilinde çalıştı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kara Kartal'da hazırlıklar bugün de devam edecek.