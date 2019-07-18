Kartal yüksekten uçuyor!
Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Beşiktaş'ın, yükselen performansı taraftarına büyük umut aşılıyor. Çiçeği burnunda teknik direktör Avcı'nın oyun sistemine adapte olan Beşiktaş'ın en göze çarpan oyuncusu Isimat Miri
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, çalışmalarda hız kesmiyor...
Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması sebebiyle antrenmanları Ümraniye'de değil Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş, dün sabah da çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular; istasyon koşularının ardından denge, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu. Daha sonra 5'e 2 çalışma yapan oyuncular, taktik program ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
4 İSİM TAKIMDA YER ALMADI Abdullah Avcı'nın antrenman sırasında tempoyu yüksek tutması dikkat çekti. Taktik maçında ön plana çıkan isim, hırslı görüntüsüyle takımın Fransız stoperi Isimat Mirin oldu. Tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına birçok pozisyonlarda zor anlar yaşattı. Antrenmanda izinli olan Gary Medel yer almazken, Rıdvan Yılmaz özel program dahilinde çalıştı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kara Kartal'da hazırlıklar bugün de devam edecek.