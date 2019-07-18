Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler
Beşiktaş'ın İtalyan kulübü Fiorentina kiraladığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, hakkında çok çarpıcı açıklamalar geldi. Solak stoperin tam bir takım oyuncusu olduğunu söyleyen İtalyan internet sitesi Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Moc
Fiorentina, 2 yıl önce Vitor Hugo'yu Brezilya ekibi Palmeiras'tan 6 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla transfer etmişti.
Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Vitor, fizik olarak çok güçlü bir futbolcu. Özellikle hava toplarında çok başarılı. Tüm duran top pozisyonlarında gizli bir gol silahı olabiliyor.
Serie A'da başarılı olamamasının sebebi, bu lige bir türlü adapte olamaması. İtalyan futbolunun ritmine uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşadı.