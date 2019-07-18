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  3. 18 Temmuz 2019 13:55

Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın İtalyan kulübü Fiorentina kiraladığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, hakkında çok çarpıcı açıklamalar geldi. Solak stoperin tam bir takım oyuncusu olduğunu söyleyen İtalyan internet sitesi Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Moc

Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler

Fiorentina, 2 yıl önce Vitor Hugo'yu Brezilya ekibi Palmeiras'tan 6 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla transfer etmişti.

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Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Vitor, fizik olarak çok güçlü bir futbolcu. Özellikle hava toplarında çok başarılı. Tüm duran top pozisyonlarında gizli bir gol silahı olabiliyor.

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Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler

Serie A'da başarılı olamamasının sebebi, bu lige bir türlü adapte olamaması. İtalyan futbolunun ritmine uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşadı.

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Kartal'ın yeni stoperi hakkında övgü dolu sözler

Bunun etkisiyle konsantrasyon eksikliği problemleri eklendi ve yaptığı birkaç hata sonrasında geri plana düştü. Geçen sezon çok iyi oynadığı bir maç dışında genel olarak etkili olamadı.

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