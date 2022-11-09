Kartlar havada uçuştu, hakemler saldırıya uğradı

Maçın bitiş düdüğüyle sonuca tepki gösteren 1967 Değirmenderespor takımının bazı yönetici ve futbolcuları, karşılaşmanın hakemleri Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF'de görevli saha komiseri Vedat Durular'ın üzerine yürüdü.