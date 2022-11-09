Kartlar havada uçuştu, hakemler saldırıya uğradı
Trabzon'da Sürmenespor ile 1967 Değirmenderespor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren 1967 Değirmenderesporlu bazı yöneticiler, hakemlere ve saha komiserine bayrak direğiyle saldırdı.
Trabzon 1. Amatör Lig B Grubu 10. hafta karşılaşmasında, Sürmenespor sahasında 1967 Değirmenderespor'u konuk etti.
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Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu'nda dün (8 Kasım 2022 Salı günü) saat 13.00'te başlayan ve çekişmeli geçen karşılaşmada, hakemin 1967 Değirmenderespor'da futbolculara gösterdiği kırmızı kartlardan sonra tansiyon yükseldi.
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Futbolcularla orta hakem arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Kartların havada uçuştuğu müsabaka Sürmenespor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
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Maçın bitiş düdüğüyle sonuca tepki gösteren 1967 Değirmenderespor takımının bazı yönetici ve futbolcuları, karşılaşmanın hakemleri Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF'de görevli saha komiseri Vedat Durular'ın üzerine yürüdü.
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