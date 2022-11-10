Katar 2022 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklandı
20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası kadroları bir bir açıklanıyor. İşte ülkelerin Dünya Kupası kadroları...
SENEGAL DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİ: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng
DEFANS: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo Toure, Cheikhou Kouyate
ORTA SAHA: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, M.Loum Ndiaye, Joseph Lopy
FORVET: Sadio Mante, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Mame Thiam
ABD DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİ: Ethan Horvath, Sean Johnson, Matt Turner
DEFANS: Cameron Carter-Vickers, Sergino Dest, Aaron Long, Shaq Moore, Tim Ream, Antonee Robinson, Joe Scally, DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman
ORTA SAHA: Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musah, Cristian Roldan
FORVET: Jesus Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright.
GALLER DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİ: Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies.
DEFANS: Ben Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Joe Rodon, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Neco Williams, Connor Roberts.
ORTA SAHA: Sorba Thomas, Joe Allen, Matthew Smith, Dylan Levitt, Harry Wilson, Joe Morrell, Jonny Williams, Aaron Ramsey, Rubin Colwill.
FORVET: Gareth Bale, Kieffer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson, Dan James.
FRANSA DÜNYA KUPASI KADROSU
KALECİ: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda
DEFANS: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane
ORTA SAHA: Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout
FORVET: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku