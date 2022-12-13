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Katar demonte stadyumu söküyor

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için yapılan 974 Stadı’nda söküm işlemleri başladı. Son olarak Brezilya-Güney Kore maçına ev sahipliği yapan stadyum, söküldükten sonra Tunus’a götürülecek.

Katar demonte stadyumu söküyor - Resim: 1

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası’nda karşılaşmaların oynandığı statlardan birisi olan 974 Stadı’nda söküm işlemleri başladı. 

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Katar demonte stadyumu söküyor - Resim: 2

Katar’ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek konteynerlerden tasarlanan 974 Stadı, Son 16 Turu’nda oynanan Brezilya-Güney Kore karşılaşmasıyla birlikte hizmetini tamamladı. 

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Katar demonte stadyumu söküyor - Resim: 3

Kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olan 974, ismini de stadın inşasında kullanılan konteyner sayısından alıyor.

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Katar demonte stadyumu söküyor - Resim: 4

Ayrıca bu sayı, Katar’ın uluslararası telefon kodunu temsil ediyor. 

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