Katar demonte stadyumu söküyor
Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için yapılan 974 Stadı’nda söküm işlemleri başladı. Son olarak Brezilya-Güney Kore maçına ev sahipliği yapan stadyum, söküldükten sonra Tunus’a götürülecek.
Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası’nda karşılaşmaların oynandığı statlardan birisi olan 974 Stadı’nda söküm işlemleri başladı.
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Katar’ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek konteynerlerden tasarlanan 974 Stadı, Son 16 Turu’nda oynanan Brezilya-Güney Kore karşılaşmasıyla birlikte hizmetini tamamladı.
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Kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olan 974, ismini de stadın inşasında kullanılan konteyner sayısından alıyor.
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Ayrıca bu sayı, Katar’ın uluslararası telefon kodunu temsil ediyor.
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