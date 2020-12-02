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  3. 02 Aralık 2020 15:21

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap!

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman, takımının ligde Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap!

Ajansspor'un derlediği habere göre; karşılaşma sonrası Sport Bild'in sorularını yanıtlayan milli golcü, ilk olarak 5-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

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Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap!

Kenan maçla ilgili, "5-0 gerçekten çok acıttı, başımıza gelmemesi gerekiyordu. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben de performansımdan rahatsızım. Ayrıca daha fazlasını yapmalıyım" dedi.

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Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap!

"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ" Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Kenan Karaman'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap!

G.SARAY SORUSUNA CEVAP! Kenan Karaman, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Şu an bu konu hakkında yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarıya giden yolda ilerlemektir" sözleriyle cevap vererek, kafalarda soru işareti bıraktı.

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