Kenan Yıldız'ın telefonundaki ayrıntı sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın 5-2 mağlup ettiği Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın, RAMS Park'tan ayrılırken kameraya yansıyan görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
İtalyan temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 81'inci dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.
20 yaşındaki Kenan Yıldız, maç sonunda RAMS Park’tan ayrılırken objektiflere takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde genç futbolcunun cep telefonundaki detay sosyal medyada gündem oldu.
Kenan Yıldız’ın cep telefonunun duvar kağıdında Kâbe fotoğrafının yer aldığı net bir şekilde görüldü.
