Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli
Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Aktürkoğlu'nun bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğunu duyurdu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.
GALATASARAY, AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY'DA 46 GOL, 42 ASİST
Galatasaray'ın 2020 yılında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.