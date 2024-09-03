Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli

GALATASARAY, AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.