Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün
Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu.
A Milli Takımı’nın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu medya hesabından nişanlandığını duyurdu.
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Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.
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26 yaşındaki futbolcuya mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti.
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