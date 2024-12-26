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Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün - Resim: 1

A Milli Takımı’nın ve Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu medya hesabından nişanlandığını duyurdu. 

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Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün - Resim: 2

Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti.

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Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün - Resim: 3

26 yaşındaki futbolcuya mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. 

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Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu gün - Resim: 4
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