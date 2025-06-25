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Kerem Türkoğlu'lu ve Orkun Kökçü'lü Benfica son 16'da

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü 2. yarı oyuna dahil oldu.

Kaynak: İHA
Kerem Türkoğlu'lu ve Orkun Kökçü'lü Benfica son 16'da - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda 3. ve son hafta maçları oynandı.

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Kerem Türkoğlu'lu ve Orkun Kökçü'lü Benfica son 16'da - Resim: 2

Portekiz ekibi Benfica, grupta ilk 2 maçını kazanan Bayern Münih ile karşılaştı.

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Kerem Türkoğlu'lu ve Orkun Kökçü'lü Benfica son 16'da - Resim: 3

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yedek başladı. Benfica, müsabakanın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. 

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Kerem Türkoğlu'lu ve Orkun Kökçü'lü Benfica son 16'da - Resim: 4

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken, Orkun ve Kerem 55. dakikada oyuna dahil oldu. Bayern, 2. yarıda girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken karşılaşma 1-0 sona erdi.

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