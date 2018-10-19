Khabib-Mayweather maçı için çılgın rakam !

"İKİSİYLE DE DÖVÜŞMEK İSTİYORUM"



Mayweather, "Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız. 110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak" ifadelerini kullandı.

