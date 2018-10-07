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  3. 07 Ekim 2018 14:35

Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı

UFC hafifsiklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor karşı karşıya geldi. Nurmagomedov, McGregor'ı 4 raunt sonunda yenerek kemerini korudu.

Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.

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Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı

Günlerdir heyecanla beklenen karşılaşmada, Khabib Nurmagomedov rakibi Conor McGregor'u 4. raundda devirdi.

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Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı

UFC kariyerinin 27. maçına çıkan Khabib Nurmagomedov, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.

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Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı

MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI
Maç sonrası ringin dışına atlaya Nurmagomedov, rakibi McGergor'un ekibine saldırdı. Büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

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