Khabib - McGregor maçının ardından ortalık karıştı
UFC hafifsiklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor karşı karşıya geldi. Nurmagomedov, McGregor'ı 4 raunt sonunda yenerek kemerini korudu.
UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.
Günlerdir heyecanla beklenen karşılaşmada, Khabib Nurmagomedov rakibi Conor McGregor'u 4. raundda devirdi.