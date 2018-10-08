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  3. 08 Ekim 2018 14:51

Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi

Karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu. Olaylı maçın ardından tartışmalar sürerken Khabib'dan açıklama geldi.

Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi

Maçtaki hırsı, kazanma azmi ve hareketleriyle her yerde bir numaralı gündem olan Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında mücadele sonrası yaşanan olaylar da gündemde yer aldı.
(Milliyet)

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Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi

Her iki dövüşçünün ekibinin maç sonrası kafes içerisindeki arbedesi ve arbedenin saha dışına taşımasıyla alakalı konular gündeme geldi.

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Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi

UFC’den yapılan açıklamada kemerin Nurmagomedov’dan alınacağı gibi söylentilerin asılsız olduğu belirtildi. Dağıstanlı sporcu da kendini savunarak rakibinin hakaretlerini anlattı.

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Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi

McGregor’un hocası ve menajeri olan babasına terörist hakaretini ve alkol konusundaki aşağılamalarından bahseden başarılı sporcu, “Ben bir insanım. Benim ailem, dinim, ülkem, babam hakkında konuştu. Terörist dedi.

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