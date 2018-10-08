Khabib Nurmagomedov: Babası bana terörist dedi
Karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu. Olaylı maçın ardından tartışmalar sürerken Khabib'dan açıklama geldi.
Maçtaki hırsı, kazanma azmi ve hareketleriyle her yerde bir numaralı gündem olan Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında mücadele sonrası yaşanan olaylar da gündemde yer aldı.
(Milliyet)
Her iki dövüşçünün ekibinin maç sonrası kafes içerisindeki arbedesi ve arbedenin saha dışına taşımasıyla alakalı konular gündeme geldi.
UFC’den yapılan açıklamada kemerin Nurmagomedov’dan alınacağı gibi söylentilerin asılsız olduğu belirtildi. Dağıstanlı sporcu da kendini savunarak rakibinin hakaretlerini anlattı.