Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var
Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kaynak: İHA
Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) hiç istenmeyen görüntülere sahne oldu.
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23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi.
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İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı.
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Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.
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