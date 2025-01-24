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  4. Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var

Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: İHA
Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var - Resim: 1

Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) hiç istenmeyen görüntülere sahne oldu.

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Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var - Resim: 2

23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi.

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Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var - Resim: 3

İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı.

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Kick boks maçında ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var - Resim: 4

Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

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