Kırkpınar'da finalistler belli oldu

Yarı final müsabakalarında Feyzullah Aktürk, rakibi Ali İhsan Batmaz'ı mağlup ederek ilk finalist oldu. Günün ikinci yarı finalinde ise Orhan Okulu, Enes Doğan'ı yenerek finale yükseldi.



Final karşılaşmasında Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu altın kemer için er meydanına çıkacak.