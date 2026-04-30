Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı kaleci Ederson'un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray ile oynanan derbide 'hakareti' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Brezilyalı kalecinin hakeme söylediği sözler de ortaya çıktı. Hakem Yasin Kol, Ederson'un kendisine söylediği sözleri raporda açıkladı. Türkiye gazetesinin haberine göre Kol sunduğu raporda Ederson'un kendisine iki kez küfür ettiğini yazdı.
Ederson ne ceza alacak?
PFDK'ya "tedbirli" olarak sevk edilen Ederson'un alacağı ceza, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın iki farklı maddesi üzerinden değerlendirilecek:
36. Madde (Sportmenliğe Aykırı Hareket): Bu madde kapsamında 1 ila 3 maç arası men cezası öngörülüyor.
41. Madde (Hakaret): Hakeme yönelik eylemler olması nedeniyle 3 ila 7 maç arası men cezası gündemde.