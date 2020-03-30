Konyaspor Robert Mak ile yollarını ayırdı

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak´ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.