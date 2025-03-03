Konyaspor, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.
1 / 16
Mücadele 1-0 Konyaspor lehine sona erdi. Galibiyet golü 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltısından geldi.
2 / 16
Maçın uzatma dakikalarında Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi. Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı, Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü.
3 / 16
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi.
4 / 16