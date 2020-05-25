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  3. 25 Mayıs 2020 20:44

Koronavirüs sosyal hayatı etkileyince imajlar değişti

Koronavirüs nedeniyle gelen sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar ve tedbirler bazı sporcuların sosyal hayatlarının ve imajlarının değişmesine neden oldu.

Koronavirüs sosyal hayatı etkileyince imajlar değişti

Sadio Mane

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Koronavirüs sosyal hayatı etkileyince imajlar değişti

Fabregas

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Koronavirüs sosyal hayatı etkileyince imajlar değişti

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Koronavirüs sosyal hayatı etkileyince imajlar değişti

Semih Şentürk

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