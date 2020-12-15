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  3. 15 Aralık 2020 09:45

Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir giriş yapmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak 'şampiyonluğun en büyük adayı biziz' mesajını vermişti.

Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir giriş yapmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak 'şampiyonluğun en büyük adayı biziz' mesajını vermişti.

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Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa, Pelkas, Samatta, Cisse ve Perotti gibi yıldızlarla kadrosunu donatan sarı lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna da Erol Bulut'u getirmişti.

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Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bulut'un Fenerbahçe'de yapacakları merak konusuydu...

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Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU Erol Bulut ile Fenerbahçe sezona iyi başlasa da, aldığı ağır mağlubiyetle istediği seviyeye ulaşamadı. Özellikle Beşiktaş derbisinde rakibin 10 kişi kalmasına karşın alınan mağlubiyet, camiada Bulut'un sorgulanmasına neden oldu.

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