Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi
Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir giriş yapmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak 'şampiyonluğun en büyük adayı biziz' mesajını vermişti.
Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir giriş yapmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 18 transfer yaparak 'şampiyonluğun en büyük adayı biziz' mesajını vermişti.
Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa, Pelkas, Samatta, Cisse ve Perotti gibi yıldızlarla kadrosunu donatan sarı lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna da Erol Bulut'u getirmişti.
Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bulut'un Fenerbahçe'de yapacakları merak konusuydu...