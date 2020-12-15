Kötü sonuçlar gözleri hoca arayışına çevirdi

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU Erol Bulut ile Fenerbahçe sezona iyi başlasa da, aldığı ağır mağlubiyetle istediği seviyeye ulaşamadı. Özellikle Beşiktaş derbisinde rakibin 10 kişi kalmasına karşın alınan mağlubiyet, camiada Bulut'un sorgulanmasına neden oldu.