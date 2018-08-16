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  3. 16 Ağustos 2018 15:50

Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere..

Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere.

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Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !

Ümit milli forvet oyuncusunun İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinen Udinese ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor.

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Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !

Kanatsızkuş'un geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'a kiralandığı iddia edilmişti.

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Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !

Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor forması ile çıktığı 52 maçta 11 gol atmasa başarısı gösterdi.

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