Kubilay Kanatsızkuş Udinese yolcusu !
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere..
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere.
Ümit milli forvet oyuncusunun İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinen Udinese ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor.
Kanatsızkuş'un geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'a kiralandığı iddia edilmişti.