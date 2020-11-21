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  3. 21 Kasım 2020 12:15

Leipzig Sörloth için son kararını verdi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.

Leipzig Sörloth için son kararını verdi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.

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Leipzig Sörloth için son kararını verdi!

Bordo-mavililerden ayrılan yıldız futbolcunun tercihi ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig oldu.

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Leipzig Sörloth için son kararını verdi!

Yeni takımında henüz gol ya da asist katkısı sağlayamayan Norveçli golcünün performansı eleştirilmiş ve yeni takımına kısa süre içinde kiralık olarak veda edeceği iddia edilmişti.

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Leipzig Sörloth için son kararını verdi!

SON KARAR VERİLDİ RB Leipzig'in Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili kulüp kararını verdi.

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