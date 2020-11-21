Leipzig Sörloth için son kararını verdi!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için birçok takım devreye girmişti.
Bordo-mavililerden ayrılan yıldız futbolcunun tercihi ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig oldu.
Yeni takımında henüz gol ya da asist katkısı sağlayamayan Norveçli golcünün performansı eleştirilmiş ve yeni takımına kısa süre içinde kiralık olarak veda edeceği iddia edilmişti.