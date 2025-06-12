Leroy Sane resmen Galatasaray'da! İşte alacağı maaş

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, “Sane’nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızdan, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz” diye konuştu.

Leroy Sane de, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu.