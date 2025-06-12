Leroy Sane resmen Galatasaray'da! İşte alacağı maaş
Galatasaray, dün akşam İstanbul'a getirdiği Senegal asıllı Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kulübü'nden Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi.
Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız"
Sane'nin imza törenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sane formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, “Sane’nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızdan, Sane ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz” diye konuştu.
Leroy Sane de, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu.
Sane Galatasaray'ın 10. Alman futbolcusu oldu.
Galatasaray'da daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay ve Derrick Köhn oynadı.
Leroy Sane, sarı-kırmızılıların 211. yabancı futbolcusu olarak yer aldı. 1959 yılından itibaren en çok Brezilyalı futbolcuları transfer eden Cimbom, kadrosuna bu ülkeden 25 futbolcuyu dahil etti.