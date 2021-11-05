Leverkusen-Betis maçında skandal görüntüler! Kulağından çekip yumrukladı
Avrupa Ligi'nde Leverkusen-Betis maçının sonlarına doğru saha karıştı. Betis'in yıldızı Fekir, Türk futbolcu Kerem Demirbay'ın kulağından ve saçından çekip, yumruk attı.
Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatmasında saha savaş alanına döndü. Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın topu üzerine sert atması çılgına dönen Fekir, sahayı karıştırdı.
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KULAĞINDAN ÇEKTİ
Fekir, Türk futbolcunun üzerine koşup boğazına yapıştı. Önce kulağından, ardından saçından çekip yumruk attı.
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BAŞKALARINA DA YAPTI
Öfkesi dinmeyen Fekir, araya girenlere de saldırdı. Fekir, Leverkusenli oyuncuların ve görevlilerin boğazını sıktı.
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Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor, Kerem ve Fekir'e kırmızı kart gösterdi. Fekir'in ağır ceza alabileceği aktarıldı.
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