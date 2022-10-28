Liste güncellendi! Süper Lig'in en değerli yıldızları belli oldu

SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ

Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 12. hafta itibariyle, en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;