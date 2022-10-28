Liste güncellendi! Süper Lig'in en değerli yıldızları belli oldu
Süper Lig 2022-2023 transfer sezonunda birçok yıldız Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, çok konuşulan transferlere imza attı. Peki Süper Lig'in en değerli oyuncuları kimler? İşte o liste...
SÜPER LİG YILDIZLARININ PİYASA DEĞERLERİ
Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek olan oyuncuları merak ediliyor. Süper Lig'de 12. hafta itibariyle, en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular listesi güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;
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19-MİGUEL CRESPO: 10 MİLYON EURO
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18-TREZEGUET: 10 MİLYON EURO
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17-BATSHUAYİ: 10 MİLYON EURO
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