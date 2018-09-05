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  3. 05 Eylül 2018 15:45

Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Kızılyıldız'ın aynı gruba düşmesi sonrası gerilim şimdiden tavan yaptı.

Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ile Sırbistan'ın Kızılyıldız ekipleri aynı gruba düşerken maç öncesi gerilim şimdiden arttı.
(CNN Türk)

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Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile Liverpool'un aynı gruba düşmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Sorunun kaynağı ise İngiliz devinin Arnavut asıllı İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri...

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Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !

Kızılyıldız cephesi Dünya Kupası'nda Sırbistan maçında attığı golün ardından çift başlı Arnavut kartalına gönderme yaparak kutlama yapan Shaqiri'yi şimdiden uyardı.

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Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !

Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan arasındaki siyasi problemi körükleyen bu harekete Sırplar yoğun tepki gösteriyor. İki ekip 6 Kasım'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşacak.

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