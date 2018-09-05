Liverpool - Kızılyıldız gerilimi başladı !
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Kızılyıldız'ın aynı gruba düşmesi sonrası gerilim şimdiden tavan yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ile Sırbistan'ın Kızılyıldız ekipleri aynı gruba düşerken maç öncesi gerilim şimdiden arttı.
(CNN Türk)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile Liverpool'un aynı gruba düşmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Sorunun kaynağı ise İngiliz devinin Arnavut asıllı İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri...
Kızılyıldız cephesi Dünya Kupası'nda Sırbistan maçında attığı golün ardından çift başlı Arnavut kartalına gönderme yaparak kutlama yapan Shaqiri'yi şimdiden uyardı.