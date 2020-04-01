Liverpool'un yıldızı Mane'den ülkesine Kovid-19 hastanesi

BÜYÜK MİKTARDA PARA YARDIMINDA DA BULUNMUŞTU "Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti" diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.