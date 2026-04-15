Liverpool'un yıldızı Ekitike'den kötü haber: 9 ay yok!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PSG, Liverpool’u Anfield Road’da 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada sakatlanan Liverpool’un genç yıldızı Hugo Ekitike'nin 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain, Anfield Road’da karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Liverpool karşısında aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Dengeli geçen mücadelenin kilidini 72. dakikada açan Ousmane Dembele, 90+1’de attığı ikinci golle skoru belirledi.
Liverpool cephesinde ise maçın önüne geçen gelişme 31. dakikada yaşandı. Genç golcü Hugo Ekitike, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sonrası sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerini Muhammed Salah’a bıraktı. Maç sonrası yapılan ilk değerlendirmeler, İngiliz ekibi ve Fransız futbolu için büyük bir şok etkisi yarattı.
Fransız basınında yer alan ilk raporlara göre, 23 yaşındaki Ekitike’nin aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu ciddi sakatlık, genç oyuncunun sadece sezonu kapatması anlamına gelmiyor; aynı zamanda 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalini de ciddi şekilde riske atıyor.