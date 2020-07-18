Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye
Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlardan sonra zirve yarışına havlu atmıştı.
Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yaz transfer döneminde büyük bir değişime gidecek Kanarya, birçok isimle yolları ayırırken, takıma takviye yapacağı isimlerin listesini de oluşturdu.
Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan F.Bahçe, ilk transferini Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak duyurmuştu.