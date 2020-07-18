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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlardan sonra zirve yarışına havlu atmıştı.

Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Yaz transfer döneminde büyük bir değişime gidecek Kanarya, birçok isimle yolları ayırırken, takıma takviye yapacağı isimlerin listesini de oluşturdu.

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Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan F.Bahçe, ilk transferini Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak duyurmuştu.

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Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon gençlere yatırım yapacak sarı-lacivertli kulüp, Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'la da prensip anlaşmasına varmıştı.

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