Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!
Galatasaraylıların, Şampiyonlar Ligi hasreti yarın sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi müziği, Türk Telekom'da yeniden yankılanacak ama 7 maçlık galibiyet hasreti bitecek mi; o çok belli değil...
Sonuçları önceden kestirmek güç olsa da temsilcimizin bir adım önde olduğunu söylemek de yalan olmaz. Geçen sezonun şampiyonu Lokomotiv, 7. haftası geride kalan Rus liginde ritmini bulabilmiş değil...