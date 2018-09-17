  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Eylül 2018 11:00

Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

Galatasaraylıların, Şampiyonlar Ligi hasreti yarın sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.


1/ 13
Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

Şampiyonlar Ligi müziği, Türk Telekom'da yeniden yankılanacak ama 7 maçlık galibiyet hasreti bitecek mi; o çok belli değil...


2/ 13
Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

Sonuçları önceden kestirmek güç olsa da temsilcimizin bir adım önde olduğunu söylemek de yalan olmaz. Geçen sezonun şampiyonu Lokomotiv, 7. haftası geride kalan Rus liginde ritmini bulabilmiş değil...


3/ 13
Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

ÖNEMLİ YILDIZLARI VAR
2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak sadece 9 puan toplayabildiler. İki haftadır galibiyete hasret... Son maçında Dinamo ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ne çok gol atan, ne de çok gol yiyen (5/5) bir takım...


4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM