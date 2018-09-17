Lokomotiv Moskova'ya karşı tüm ibreler Galatasaray'dan yana!

ÖNEMLİ YILDIZLARI VAR

2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak sadece 9 puan toplayabildiler. İki haftadır galibiyete hasret... Son maçında Dinamo ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ne çok gol atan, ne de çok gol yiyen (5/5) bir takım...





