Lucescu: İstanbul'a geliyorum
Transferde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'dan çarpıcı açıklamalar... Tecrübeli teknik adam, Türk futbolu ve transferler hakkında flaş sözler söyledi. İşte Lucescu'nun Fanatik Gazetesi'nde yer alan açıklamaları...
'ARDA'YI SİMEONE'YE SORARDIM'
"Arda Turan'ın milli takımı bırakması üzücü. Bu konuyla ilgili yorum yapmam şık olmaz. Ancak Arda müthiş bir futbolcu ve büyük bir futbol zekasına sahip. Şimdi Barcelona'da ve Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Arda Atletico'da oynarken Simeone ile görüşürdüm ve ondan hep övgü dolu ifadelerle bahsederdi. Arda'ya sahip çıkmanız gerekli. Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz hatalar yapabiliyouz. Türk futbolu Arda'yı sahiplenip, kazanmalı. Umarım Arda gibi sayısız futbol yeteneği Türkiye'yi Avrupa'da temsil eder."
'VİDA ÇOK CİDDİ KATKI YAPABİLİR'
Röportajın ilk bölümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden övgüyle bahseden Lucescu, Beşiktaş'ın temasta olduğu isimleri de yorumladı. Kurt hoca, Ukrayna günlerinde defalarca çıplak gözle izlediği Hırvat savunmacı Vida için Beşiktaş'ın çalışma halinde olduğundan haberdar. Zaten bunu alenen dile getirerek, "Beşiktaş'ın Vida ile ilgilendiğini biliyorum" diyor. Luce'nin, Hırvat yıldız için yorumu şöyle: "Agresif bir futbolcu. Hava toplarında çok etkili. Transferi gerçekleşirse, çok ciddi katkı yapabilir."
'PEPE'YE HAYIR DENMEZ'
Beşiktaş'ın listesinde 1 numaraya oturan Pepe'yi de sorduk... Lucescu, Portekizli savunmacının çok farklı bir yönüne dikkat çekiyor. Usta teknik adam, "Pepe hiçbir teknik adamın hayır diyemeyeceği kalitede. Kafa vurmak için rakip ceza sahasına kaç kez gittiğini saymanız yeterli!" diyerek, Portekizli'nin hücumcu yönüne dikkat çekiyor.