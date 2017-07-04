Lucescu: İstanbul'a geliyorum

'ARDA'YI SİMEONE'YE SORARDIM'



"Arda Turan'ın milli takımı bırakması üzücü. Bu konuyla ilgili yorum yapmam şık olmaz. Ancak Arda müthiş bir futbolcu ve büyük bir futbol zekasına sahip. Şimdi Barcelona'da ve Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Arda Atletico'da oynarken Simeone ile görüşürdüm ve ondan hep övgü dolu ifadelerle bahsederdi. Arda'ya sahip çıkmanız gerekli. Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz hatalar yapabiliyouz. Türk futbolu Arda'yı sahiplenip, kazanmalı. Umarım Arda gibi sayısız futbol yeteneği Türkiye'yi Avrupa'da temsil eder."

