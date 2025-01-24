Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransa ekibi Lyon ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “VAR’dan söz etmeliyim. Orta hakem sarı kart vererek hata yaptığı pozisyonda VAR çağırmadı. Hakeme yardım etmek için orada. Hakem VAR’a gitmiş olsa kırmızı kart verecekti. Ben hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirim. Ama VAR hakemlere yardım etmek için orada. VAR kararı çıkan kırmızı kartta devreye girdi ancak bir önceki pozisyonda yapmadı. Kumbedi, ikinci yarıda Szymanski’ya faul yaptı. Aynı oyuncu iki kere atılması gerekiyordu. Meslektaşım da kendisinin yeteri kadar şanslı olacağını düşünecektir ki Kumbedi’yi oyundan çıkarttı. Amrabat ve Osayi kart cezalısı. Orada nasıl takım kuracağız, göreceğiz. 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyon geçerli olacak. Biz oraya (Midtjylland) galibiyet için gideceğiz, galibiyet için oynayacağız" ifadelerini kullandı.