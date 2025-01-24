Lyon beraberliği sonrasında Jose Mourinho'dan hakemlere olay tepki
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kalırken, maça ve maçın sonrasına yine Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Moruinho'nun açıklamaları damgasını vurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, VAR'da görev yapan hakemin maç sonucuna etki ettiğini savundu.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fransa ekibi Lyon ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “VAR’dan söz etmeliyim. Orta hakem sarı kart vererek hata yaptığı pozisyonda VAR çağırmadı. Hakeme yardım etmek için orada. Hakem VAR’a gitmiş olsa kırmızı kart verecekti. Ben hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirim. Ama VAR hakemlere yardım etmek için orada. VAR kararı çıkan kırmızı kartta devreye girdi ancak bir önceki pozisyonda yapmadı. Kumbedi, ikinci yarıda Szymanski’ya faul yaptı. Aynı oyuncu iki kere atılması gerekiyordu. Meslektaşım da kendisinin yeteri kadar şanslı olacağını düşünecektir ki Kumbedi’yi oyundan çıkarttı. Amrabat ve Osayi kart cezalısı. Orada nasıl takım kuracağız, göreceğiz. 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyon geçerli olacak. Biz oraya (Midtjylland) galibiyet için gideceğiz, galibiyet için oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Maximin’in takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlere yönelik gelen soruyu Mourinho, şöyle yanıtladı:
“Üç haftadır antrenman yapmamış oyuncu olarak bugün performansını sergiledi. Maç ritmine sahip değil. Bugün herkese ihtiyacımız vardı. Ayrıca İrfan Can’ın sarı kartı vardı. İkinci sarı kartı göreceğinden korktum. Maximin’in birebirleri oynayacağını düşündüm ve karşısındaki oyuncular sarı kartlıydı. Bazı pozisyonlar da üretti. Geleceğine dair hiçbir şey bilmiyorum. Ne olacağına dair bir şey bilmiyorum.”