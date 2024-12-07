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Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi

Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.

Kaynak: DHA
Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi - Resim: 1

Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. 

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Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi - Resim: 2

Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi. 

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Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi - Resim: 3

Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti. 

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Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi - Resim: 4

Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. 

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