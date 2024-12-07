Maç bitti, ortalık karıştı: Taraftara polis müdahalesi
Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.
Kaynak: DHA
Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi.
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Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi.
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Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti.
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Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi.
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