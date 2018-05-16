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  3. 16 Mayıs 2018 11:41

Maç bitti, şehir karıştı !

Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylardan 10'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Maç bitti, şehir karıştı !

Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu.

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Maç bitti, şehir karıştı !

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi.

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Maç bitti, şehir karıştı !

Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı’nın çabası yeterli olmadı.

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Maç bitti, şehir karıştı !

Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi.

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