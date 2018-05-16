Maç bitti, şehir karıştı !
Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylardan 10'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.
Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu.
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi.
Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı’nın çabası yeterli olmadı.