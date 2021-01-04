Maç sonrası olay yorum: Altından bile daha değerli!
Beşiktaş, Ghezzal ve Aboubakar'dan yoksun çıktığı Kayserispor deplasmanında galibiyeti 89 ve 90+6'da attığı gollerle aldı: 2-0. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Maçın 12. dakikasında Beşiktaşlı Mensah penaltıda kaleci Doğan'a takıldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Hes Kablo Kayserispor maçının ardından ne...
MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Ghezzal’sız neredeyse ‘Souza-Atiba birlikte oynar mı?’ tartışması bile çıkabileceğini gördük. Hemen herkes vasata iniverdi. Her ne kadar kötü oynamasa da, N'Sakala penaltıda yaptığına benzer işler yapma konusunda maç boyunca eksik kaldı. Ceza sahası içine üzerine ekstra adam olarak girme konusunda Rıdvan’ın yapabildikleri daha yüksek. Rosier’in de alışıldık bindirme etkinliği yoktu. Bol orta yaptılar ve çok top kaybettiler. İlginç olan Beşiktaş’ın bu kez alan da bulabilmesine rağmen posizyon yakalamakta zorlanmasıydı. Larin santrfora Hasiç desteğe geldikten sonra da genel anlamda kalabalığa orta yapmanın ötesine geçemediler. Sonra 2. penaltı geldi. Miguel Lopez’in 2. kontrolsüz hareketiyle gelen penaltıda N'Sakala’nın altı pasa kadar girişi başından bu yana yapılması gereken organizasyonun sonunda geldi. Gerçekten kötü bir oyunun sonunda gelen galibiyeti küçümsememek lazım. Hücum edemezsen bile savunmanı bu kadar sağlam tutabilmek bu ligde her zaman iş yapar.
ATTİLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Bazen heyecan önemli bir motivasyon kaynağıdır. Puan cetveline baktıklarında Beşiktaşlı futbolcular, Kayseri’de kazandıkları takdirde lider olabileceklerini gördüler. Heyecanlandılar. Acaba yeterince motive oldular mı? Kendilerini bu maçı kazanmak üzere hazırladılar mı? Bireysel performans ve takım oyununda hedeflerine uygun bir maç çıkardılar mı? Hayır. Aboubakar ve Ghezzal’ı adeta mumla aradılar. Heyecan telaşa dönüştü, top kayıplarıyla, düşük tempolu mücadele iki penaltıya neden oldu. İlkini kaçıran Beşiktaş, ikincide N’Koudou ile golü, Hasiç’le ikinciyi attı ve unuttuğu liderliği yeniden tattı.
OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Beşiktaş belki ilk dakikalarda kazandığı penaltıyı gol çevirse maçın gidişatını değişebilirdi. Çünkü karşısında 11 kişiyle kapanan ve sadece savunmayı düşünen bir Kayserispor vardı. Buna karşın Beşiktaş da hiç üretemedi. Kayseri çok gömüldü, 'gel' dedi Beşiktaş'a ama Beşiktaş'ın gidecek hali yoktu. Atiba, Mensah, Josef hiçbir şekilde hareket edemedi. Fiziki anlamda güçsüz bir Beşiktaş vardı sahada. Kenarlar da hiç çalışmadı. Rossier ve Nsakala hiç gelemedi kanattan. Ceza sahasına kümelenen takımı kenarlardan açarsın ama o hamle gelmedi bir türlü. Eğer VAR sistemi olmasa bu maç 0-0 bitecekti. Miguel Lopes itiraz ediyor bir de. Pozisyon net penaltı! Bir savunmacı orada niye kayar! Kayserispor gibi takımları anlayamıyorum. 1 puanı alsan ne olacak! Ne avantaj getirecek? Böyle bir Beşiktaş'ı bulmuşken bu maçtan 3 puan almalılardı. Beşiktaş sonuç olarak, büyük takım kimliğiyle çok kötü oynadığı bir maçı kazanmasını bildi..
DENİZ ÇOBAN (FANATİK) - Maçta Beşiktaş lehine iki defa penaltı düdüğü çalındı. 10. dakikada Kayserili Lopes, dikkatsiz bir şekilde N'Koudou'ya kaydı ve topa temas edemeyerek rakibini düşürdü. Sana göre bana göre bir karardı ancak ben de penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan önce Souza’nın Campanharo’ya faul yaptığı itirazları oldu ancak Beşiktaşlı oyuncunun rakibine faulü gerektirecek bir hareketi yoktu. Buradaki devam kararı da doğruydu. 85. dakikada Lopes, N’Sakala mücadelesine hakem devam demişti ancak VAR devreye girince penaltı kararı çıktı. Lopes gecikmeli hamlesi neticesinde rakibini düşürdü. Merkez Hakem Kurulu bu tür gecikmeli müdahaleleri mutlak penaltı verilmesini istiyor. Dolayısıyla hakemlerin penaltı kararına yanlış oldu diyemem. Bu pozisyona “VAR müdahale etmeli miydi?” diye sorarsanız, balans o kadar bozuldu ki neye müdahale edilir, neye müdahale edilemez artık anlayamaz olduk.