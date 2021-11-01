Maç sonrası ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler!
Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio - Palmeiras maçı, son dönemin en gergin maçlarından birine sahne oldu.
Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio - Palmeiras maçı, son dönemin en gergin maçlarından birine sahne oldu.
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28 haftası geride kalan ligde son sıranın bir üst basamağında yer alan ve şiddetle puana ihtiyacı olan Gremio, buna karşın Palmeiras'a 3-1 mağlup oldu.
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Bu sonuçla Gremio, kümede kalma yolunda büyük bir darbe almış oldu.
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Maçın ardından hem hayal kırıklığı yaşayan hem de öfkelenen taraftarlar, ortalığı savaş alanına çevirdi.
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