Maç sonrası stadyum karıştı: Futbolcular ve taraftarlar bir olup rakip takıma saldırdı
İstanbul Süper Amatör Ligi'nde Reşitpaşaspor ile Göktürk Sarayspor arasında oynanan karşılaşma sonrası stadyum karıştı. İddiaya göre Reşitpaşasporlu futbolcuyla taraftarlar karşı takımın oyuncularına tekme ve yumruklarla saldırdı.
Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.45 dışlarında Çayırbaşı Stadyumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Süper Amatör Lig 5'inci Grup 15'inci hafta karşılaşmasında ev sahibi Reşitpaşaspor ile konuk takım Göktürk Sarayspor saat 15.00 sıralarında karşı karşıya geldi.
Maçın 2'nci dakikasında Reşitpaşa 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona ererken, ikinci devrede 52'nci dakikada Göktürk Sarayspor beraberliği getiren golü attı. 72'nci dakikada Göktürk Sarayspor penaltıdan atılan golle 2-1 öne geçti. Göktürk Sarayspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
39 puana ulaşan deplasman ekibi tekrar liderliğe yükselirken, 37 puanda kalan Reşitpaşa 3'üncü sıraya geriledi.
MAÇ SONRASI STADYUM KARIŞTI
Maçın ardından liderliği kaybeden Reşitpaşaspor futbolcuları ve taraftarları sahaya inerek iddiaya göre Göktürk Sarayspor futbolcularına tekme ve yumruklarla saldırdı.