Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...
İngiltere Premier Lig'de yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Brighton maçının son bölümlerinde tuvalete giden Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal taraftarının tepkisini çekti. .
Spor Arena Dış Haberler | Sahasında Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, tüm şimşekleri üzerine çekti.
Freddie Ljunberg ile ikinci maçına çıkan Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 86. dakikasında bir anda tünele doğru koşarak ortadan kaybolunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Ev sahibi takımın 2-1 geride olduğu bölümde yaklaşık 3 dakika ortadan kaybolan yetenekli futbolcunun tuvalete gittiği ortaya çıktı. 86. dakikada tünele doğru yönelen Aubameyang, 89. dakikada Arsenal'ın serbest vuruş kullandığı esnada oyuna döndü.