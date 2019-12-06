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  3. 06 Aralık 2019 13:35

Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...

İngiltere Premier Lig'de yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Brighton maçının son bölümlerinde tuvalete giden Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal taraftarının tepkisini çekti. .

Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...

Spor Arena Dış Haberler | Sahasında Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, tüm şimşekleri üzerine çekti.

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Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...

Freddie Ljunberg ile ikinci maçına çıkan Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 86. dakikasında bir anda tünele doğru koşarak ortadan kaybolunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...

Ev sahibi takımın 2-1 geride olduğu bölümde yaklaşık 3 dakika ortadan kaybolan yetenekli futbolcunun tuvalete gittiği ortaya çıktı. 86. dakikada tünele doğru yönelen Aubameyang, 89. dakikada Arsenal'ın serbest vuruş kullandığı esnada oyuna döndü.

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Maçın ortasında tuvalete gitti! Tepki yağdı...

Söz konusu olayın Arsenal'ın yenik durumda mutlak gol aradığı dakikalarda gerçekleşmesi ve o esnada Arsenal'ın sahada başka forvetinin de olmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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