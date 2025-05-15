Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandığı mücadelede finalin oyuncusu seçilen Victor Osimhen sezon sonu Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair konuştu.
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhem, müsabakanın 46 ve 63. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 35’e çıkardı. Osimhen, Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, Süper Lig’de de gol krallığında zirvede yer alıyor.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı. Bu sezon Türkiye'de attığı toplam 35 golle de en çok atan yabancı oyuncu rekorunu kıran yıldız golcü Osimhen'e, kupa töreni öncesi plaket takdim edildi.