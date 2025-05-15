Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, Süper Lig’de de gol krallığında zirvede yer alıyor.



