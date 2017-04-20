Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti
Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı. Yıldız futbolcu bir yıllık kirayı da peşin ödedi
İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı.
İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu.