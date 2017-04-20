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  3. 20 Nisan 2017 15:41

Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı. Yıldız futbolcu bir yıllık kirayı da peşin ödedi

Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.

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Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı.

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Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu.

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Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti

Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

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